Tras una semana para el olvido, donde quedaron eliminados de la Copa Centroamericana, el Club Sport Herediano volvió a la victoria al derrotar y quitarle el invicto a Liberia.

Un solitario gol de Luis Ronaldo Araya, quien pasa un gran momento, fue suficiente para que los florenses sumaran los 3 puntos y también sumen confianza que les hacía falta en los últimos días.

Herediano ahora comparte liderato con Liberia, ambos con 11 puntos, pero los coyotes son primeros por diferencia de gol.

Ahora, los florenses se preparan para visitar al Cartaginés, mientras que el cuadro liberiano recibirá al Sporting FC.

Herediano saltó a la cancha con Danny Carvajal, José David Corrales, Sergio Rodríguez, Getsel Montes, Darril Araya, Allan Cruz, Aarón Murillo, Luis Ronaldo Araya, Joshua Navarro, Brian Rubio y Marcel Hernández.

Mientras que el cuadro liberiano alineó a Anthony Monreal, Yeison Molina, Joaquín Huertas, Johan Cortés, Adrián Chéves, Malcom Pilone, Sebastián Padilla, Barlon Sequeira, Randy Ramírez, Fernando Lesme y Alonso Hernández.