Herediano presentó a sus nuevos refuerzos

El Club Sport Herediano reforzó su plantel con seis incorporaciones para afrontar el Torneo de Apertura 2026 y los demás compromisos de la temporada.

Las nuevas incorporaciones del Team son:

Aarón Suárez (volante)

Ariel Araúz (mediocampista)

Fernando Lesme (delantero)

Reggy Rivera (extremo)

Abner Hudson (delantero)

Alexandre Lezcano (arquero)

Foto: Sergio Espinoza.

Con estos fichajes, el Team busca fortalecer todas sus líneas, aumentar la competencia interna y brindarle más variantes al cuerpo técnico de cara a una temporada cargada de retos.

El conjunto florense quedó con un plantel amplio y competitivo para luchar por un nuevo título nacional. Además, la dirigencia no descarta realizar otra incorporación si surge una oportunidad atractiva en el mercado de fichajes.

Tras conquistar el campeonato anterior, Herediano intentará mantener su protagonismo y defender la corona, respaldado por una nómina con mayor profundidad y alternativas en cada sector del terreno de juego.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra