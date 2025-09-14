Club Sport Herediano sigue dejando puntos en el camino. Esta vez, empató sin goles en casa ante Sporting, que antes de este partido, era último de la tabla general, pero con este punto sale del sótano momentáneamente.

Herediano sigue dejando puntos. Foto: Wilbert Hernández.

El resultado fue justo, ya que ambos equipos tuvieron sus opciones, no muy claras y de poco peligro.

Quizá la única opción clara de gol fue la del Herediano en los primeros minutos, que tras un cabezazo de Getsel Montes, Leonel Moreira voló por los aires e hizo un atajadón que mantuvo el arco en cero.

Tras este resultado, Herediano se coloca tercero, pero podría terminar la jornada en la séptima posición. Todo dependerá de lo que haga Saprissa, Alajuelense y Cartaginés en sus próximos partidos.

Herediano saltó a la cancha con Danny Carvajal, Getsel Montes, Keymar McLean, Yurguin Román, Aarón Murillo, Sergio Rodríguez, Luis Ronaldo Araya, Allan Cruz, Elías Aguilar, Jurgens Montenegro y Marcel Hernández.

Mientras que Sporting alineó con Leonel Moreira, Giancarlo González, Douglas Sequeira, Ariel Soto, Ian Lawrence, Fabio Coronado, Yoserth Hernández, Carlos Pineda, Luis Díaz, Ariel Arauz y Erick Torres.