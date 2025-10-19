Herediano más cerca del sótano que de semifinales

El Club Sport Herediano se sumerge aún más en crisis tras caer ante Municipal Liberia 1-0 y alejarse cada vez más de zona de clasificación.

La escuadra rojiamarilla no gana desde el pasado 31 de agosto cuando enfrentaron al mismo rival de esta fecha 13.

Tras esta crisis de resultados, los florenses suman apenas 13 unidades en 13 jornadas. Numéricamente están más cerca del sótano (tres puntos) que de semifinales (siete unidades).

El bicampeón nacional tiene cinco fechas para reponerse y esperar resultados, debido a su delicado momento futbolístico.

Escrito por Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra