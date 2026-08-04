Herediano llegó a El Salvador para su segundo desafío

Herediano arribó este martes a El Salvador, donde iniciará la preparación de cara al compromiso frente al Alianza por la Copa Centroamericana.

La agenda del conjunto florense contempla una conferencia de prensa programada para las 6:00 p. m. y, posteriormente, a las 6:30 p. m., realizará el reconocimiento de cancha y entrenamiento oficial en el estadio Cuscatlán, sede del encuentro.

El Team llega a territorio salvadoreño luego de igualar 1-1 ante Marathón de Honduras en su debut en el certamen regional.

En ese compromiso, los dirigidos por José Giacone rescataron un punto como locales y ahora buscarán sumar su primera victoria para fortalecer sus opciones de clasificación a la siguiente fase.

El duelo ante Alianza representará la segunda presentación del campeón costarricense en el Grupo B de la Copa Centroamericana, en un escenario históricamente exigente como el Cuscatlán.