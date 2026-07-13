Herediano levanta la Supercopa de la mano de su “Profeta”

El Club Sport Herediano le da la bienvenida a Ismael Rescalvo al balompié nacional y conquista la Supercopa 2026 tras vencer a Alajuelense por la mínima.

El Estadio José Rafael “Fello” Meza fue testigo de un encuentro que estuvo trabado de principio a fin y que tuvo como protagonista a los guardametas Washinghton Ortega en el cuadro manudo y Danny Carvajal con los rojiamarillos.

El juego saltaría por los aires al minuto 81. Elias Aguilar aprovecha un espacio en la barrera rival para vencer al arquero uruguayo y poner así el único tanto del encuentro, desatando la celebración de los aficionados florenses.

Con este triunfo, “el Team” gana su primer título de la temporada 2026-27 y se consagra como el máximo ganador en la historia del torneo con 4 títulos.

Alineaciones

Alajuelense: Washington Ortega; Alexis Gamboa, Yeison Molina, Ronald Matarrita, Deylan Paz; Rashir Parkins, Aarón Salazar, Creichel Pérez; Jeison Lucumí, Ronaldo Cisneros, Anthony Hernández.

DT: Ismael Rescalvo.

Herediano: Danny Carvajal; Haxzel Quirós, Darryl Araya, Jesús Rubio, Getsel Montes; Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, Keysher Fuller; Allan Cruz, Luis Ronaldo Araya, Elías Aguilar.

DT: José Giacone.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra