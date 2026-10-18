Herediano golea en el Sur y sale del sótano

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Herediano encontró la contundencia en el momento justo y derrotó 0-3 a Pérez Zeledón en el Sur, con tres goles en apenas seis minutos.

El triunfo le permitió abandonar el último lugar del Apertura 2026 y puso fin a una racha sin victorias que se remontaba al 12 de setiembre. Los generaleños, por su parte, cayeron al fondo de la tabla.

El primer tiempo fue equilibrado, con pocas opciones claras y un conjunto florense que intentó manejar el ritmo del partido mediante Elías Aguilar.

Fernando Lesme llegó a celebrar una anotación de cabeza, pero el VAR anuló el gol por una falta en la acción previa y el marcador se mantuvo 0-0 al descanso.

En el complemento, el ingreso de Luis Ronaldo Araya le dio mayor profundidad al ataque rojiamarillo. Pérez Zeledón tuvo una oportunidad inmejorable para adelantarse, pero William Fernández falló un penal y el guardameta Danny Carvajal mantuvo con vida a los visitantes al detener el lanzamiento.

La historia cambió al minuto 68, cuando el juvenil Daniel González abrió el marcador con un remate colocado tras un tiro de esquina. Dos minutos después, Allan Cruz amplió la ventaja y, al 74’, Elías Aguilar convirtió desde el punto de penal para sellar el 0-3 en una ráfaga letal que liquidó el encuentro.

Con esta victoria, Herediano toma aire en un momento complicado del torneo y recupera confianza en su lucha por escalar posiciones. Pérez Zeledón, en cambio, queda obligado a reaccionar para abandonar el último puesto del Apertura 2026.