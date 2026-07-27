Herediano gana en la mesa: UNAFUT le otorga tres puntos

Herediano sumó sus primeros tres puntos del Torneo de Apertura 2026 luego de que el Departamento de Competición de UNAFUT acogiera el reclamo presentado por el club florense por una alineación indebida de Puntarenas FC en el partido correspondiente a la primera jornada.

Tras analizar la documentación oficial del encuentro y el registro de jugadores sancionados de la Liga de Ascenso y UNAFUT, la entidad determinó que el cuadro chuchequero incurrió en una infracción al utilizar al futbolista Walter Cortés, quien arrastraba un partido de suspensión de la temporada anterior.

Con base en el artículo 64, inciso f), del Reglamento de Competición, y en aplicación del artículo 89, inciso 8), UNAFUT resolvió dar por perdido el encuentro a Puntarenas FC y adjudicar la victoria por marcador de 3-0 al Club Sport Herediano.

La resolución señala que la sanción se fundamenta en la constancia emitida por el coordinador de Competición de la Liga de Ascenso, Marco Murillo Peraza, en la que se confirma que el jugador Walter Cortés Pérez tenía pendiente el cumplimiento de una fecha de suspensión.

Puntarenas recibe un asterisco en la tabla

Además de perder los puntos, Puntarenas FC recibió un asterisco en la tabla de posiciones. Esta condición funcionará como criterio de desempate en caso de igualdad en puntos con cualquier otro equipo, tanto en la clasificación del Torneo de Apertura 2026 como en la tabla acumulada.

Aún puede apelar

Pese a la resolución, Puntarenas FC todavía tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación. El club dispone de tres días naturales, contados a partir de la notificación oficial, para impugnar la decisión ante el Departamento de Competición de UNAFUT.