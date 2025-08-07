El Club Sport Herediano cayó estrepitosamente esta noche ante el Cacique Diriangén de Nicaragua, por 4 a 2, en juego que se desarrolló en el estadio de Diriamba, casa del equipo que dirige el ex técnico florense, José Giaconne.

En tan solo dos minutos, Junior Arteaga puso el primer gol del juego para el Diriangén. Sin embargo, Marcel Hernández, al minuto 11, anotó el empate para el equipo florense.

El equipo nicaragüense no bajó los brazos y en el 19, Renato Carballo, puso otra vez en ventaja al Cacique y en el 31, el mismo Carballo aumentó para el 3 a 1.

Para la segunda parte, el “Team”, quiso reaccionar con el descuento de 3 a 2 por medio de Jurguens Montenegro, pero al 71, Justing Cano, liquidó el partido con el 4 a 2, tras un rebote que brindó el portero, Anthony Walker.

A pesar de la derrota, Herediano no sale de zona de clasificación, mas si baja al segundo lugar, a la espera de lo que suceda con Municipal y Sporting San Miguelito este jueves.

El próximo juego a nivel de internacional del equipo que dirige, Pablo Salazar, será el 21 de agosto, cuando el Herediano visite en Panamá a Sporting.