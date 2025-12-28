El Club Sport Herediano trabaja de lleno para darlo todo a partir del 14 de enero, fecha en que inicia el Torneo Clausura 2026.

Es por esto por lo que anuncian el regreso del mexicano “Tepa” González. Por medio de su página oficial detallan que “el jugador mexicano José de Jesús González regresa a nuestro equipo para la próxima temporada. González se integrará a las prácticas y estará ligado a nuestra institución por un año.

Esta será la segunda etapa del mexicano en territorio costarricense, luego de ser parte del Bicampeonato de nuestro equipo en los torneos de Apertura 2024 y Clausura 2025”.

Otra noticia es la renovación de su futbolista Haxzel Quirós por 12 meses. Para este semestre regresó el técnico José Giacone Garita junto a su asistente Diego Giacone, quienes fueron campeones en 2019.

Se había dado de baja a Walter Cortés y Axel Amador, mientras se le dio la bienvenida a Keysher Fuller. El primer refuerzo anunciado fue el retorno del preparador físico Manuel Víquez, con quien alzaron la Copa en 2019.