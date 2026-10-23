Herediano estrenará un nuevo técnico en el campeonato

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Club Sport Herediano agregará en su lista a un nuevo entrenador en este Torneo de Apertura 2026.

Se trata de Yendrick Ruiz, es uno de los asistentes técnicos y ahora tomará las riendas de los florenses tras la expulsión de Jafet Soto el pasado domingo en el juego contra el Municipal Pérez Zeledón.

Junto a él, estará Óscar Esteban Granados, quien tiene más experiencia en el banquillo herediano como asistente.

“Todos trabajamos en pro de la institución. Sabemos lo que significa Jafet y lo que es tenerlo en la banca, peor todo se ha hecho para cambiar y mejorar. Sé que vamos a seguir trabajando paso a paso por el objetivo que tenemos en mente”, manifestó Ruiz.

Soto llegó al banquillo del club tras la salida de Paulo Wanchope y, de no pasar nada extraordinario, se quedará hasta el final del certamen.

El técnico fue expulsado ante Pérez Zeledón.

Para el partido contra el Cartaginés de este sábado, el “Team” llega en la posición #8 del campeonato y fue hasta la semana anterior cuando dejaron el último lugar gracias a la victoria de0-3 obtenida ante los “Guerreros del Sur”.

En lo que va del semestre, el Herediano ha tenido en el banquillo a José Giacone, Jafet Soto y Paulo César Wanchope. Ahora, sumará por un partido a Yendrick Ruiz.