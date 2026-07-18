Herediano estrena Recopa en sus vitrinas con triunfo ante Saprissa

El Club Sport Herediano continúa ampliando su vitrina. El conjunto rojiamarillo derrotó 1-0 al Deportivo Saprissa y conquistó por primera vez la Recopa en un compromiso donde volvió a aparecer uno de los hombres más determinantes del inicio de la temporada: Elías Aguilar.

El encuentro enfrentó al campeón de la Supercopa frente al monarca del Torneo de Copa. Ambos equipos buscaban sumar un nuevo trofeo al inicio de la campaña, en un duelo que reunió a los dos recientes campeones del fútbol costarricense.

La única anotación del compromiso llegó al minuto 19. “el Profeta” ejecutó un impecable tiro libre que dejó sin opciones al guardameta Abraham Madriz y desató la celebración florense.

Con este tanto, el creativo sumó su segundo gol de la temporada, luego de haber marcado también el gol que le dio el título de la Supercopa al Team frente a Liga Deportiva Alajuelense.

Cuando parecía que la primera parte finalizaría sin mayores incidencias, el partido dio un giro importante. Cerca del minuto 45, el capitán saprissista, Mariano Torres, realizó una fuerte entrada sobre Emerson Bravo, acción que Steven Cerdas sancionó con tarjeta roja directa, dejando al conjunto tibaseño con diez hombres para toda la segunda mitad.

Foto: Jorge Castillo

En el complemento, Herediano administró la ventaja y controló el desarrollo del juego ante un Saprissa que intentó reaccionar pese a la inferioridad numérica. El marcador no volvió a moverse y el conjunto florense terminó asegurando el triunfo que le permitió levantar, por primera vez en su historia, el título de la Recopa.

Ahora, los rojiamarillos dejarán atrás la celebración para enfocarse en el inicio del Torneo Apertura 2026, donde debutará el próximo 23 de julio frente a Puntarenas FC, con el objetivo de extender el buen momento que atraviesa.

Alineaciones

Club Sport Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quiros, Darryl Araya, Jesus Rubio, Getsel Montes; Sergio Rodriguez, Emerson Bravo, Keysher Fuller; Eduardo Juarez, Luis Araya, Elias Aguilar.

DT: José Giacone.

Deportivo Saprissa: Abraham Madriz; Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Gerson Torres; Gerald Taylor, Luis Javier Paradela, Jefferson Brenes; Mathias Elizondo, Orlando Sinclair, Mariano Torres.

DT: Hernán Medford.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra