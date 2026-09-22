Herediano está firmando su peor defensa de un título

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El Club Sport Herediano atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos años. El campeón defensor cerró la primera vuelta del Apertura 2026 instalado en el penúltimo lugar de la tabla, con apenas siete puntos y una diferencia de gol de -7, números que contrastan de manera contundente con lo que mostraba hace apenas un torneo.

La comparación resulta todavía más llamativa al revisar lo ocurrido en las primeras nueve jornadas del campeonato anterior. En ese momento, el conjunto rojiamarillo era líder con 19 puntos y una diferencia de gol de +11. Hoy, la realidad es completamente distinta: ocupa el noveno puesto, suma solamente siete unidades y apenas ha conseguido una victoria sobre el terreno de juego.

Ese único triunfo llegó precisamente ante Escorpiones, equipo que actualmente ocupa el último lugar de la clasificación. A los siete puntos que aparecen en la tabla hay que agregarle tres unidades obtenidas administrativamente, luego de que el Tribunal correspondiente le otorgara a Herediano la victoria ante Puntarenas en la primera fecha. Es decir, el rendimiento mostrado dentro de la cancha solamente le ha permitido sumar cuatro puntos.

La situación refleja una caída importante para un equipo que hace pocos meses celebraba el título nacional y que llegaba al nuevo campeonato con la etiqueta de campeón defensor. Sin embargo, el arranque ha estado marcado por malos resultados, poca producción ofensiva y constantes cambios en el banquillo.

En apenas nueve jornadas, Herediano ya ha utilizado a tres entrenadores diferentes. El torneo comenzó bajo la dirección de José Giacone, posteriormente Jafet Soto tomó las riendas de manera interina y actualmente Paulo Wanchope intenta enderezar el rumbo.

El principal problema es que, pese a los cambios, el equipo todavía no encuentra una idea de juego que consiga mantenerse de un partido a otro. Los resultados no llegan y las actuaciones tampoco terminan de convencer.

La derrota más reciente, ante Saprissa, volvió a dejar varias de esas carencias en evidencia. El conjunto florense cayó 2-0 en la Cueva y, según reconoció el propio Wanchope, tuvo una producción ofensiva muy limitada.

“Hay detalles que debemos de ser más constantes y mejorar, y lo he dicho en estos partidos anteriores. Ese primer gol, por ejemplo, pues muy inocente. Yo creo que Samir Taylor condujo el balón como, no sé, 50 metros, 60 metros y ya llegó al área y Sinclair definió solo en el área. Este es el partido que menos hubo producción en el arco rival, muy pocos remates hicimos al Saprissa y de ahí el resultado. Yo creo que pudo haber sido perfectamente un 0 a 0”, explicó Wanchope.

El equipo tendrá ahora la segunda vuelta para intentar cambiar una historia que, hasta el momento, está muy lejos de parecerse a la del campeón que levantó el título en el torneo anterior. El reto para Wanchope será encontrar rápidamente una identidad, mejorar la producción ofensiva y, sobre todo, conseguir resultados que permitan al Herediano salir del sótano de una tabla en la que jamás imaginó verse tan temprano.