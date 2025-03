El exdirectivo del Club Sport Herediano, Allan Benavides Vílchez, falleció a la edad de 72 años. La noticia la confirmó su hermano Paul, así como las redes sociales de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, en la que era Gerente General y el propio equipo florense.

“Ha fallecido mi hermano, el Ing. Allan Benavides Vílchez. Un guerrero. Un hombre muy valiente. Vivió intensamente su vida. Solidario y polémico. Fiel a sus ideas. Falleció tranquilo. Descansa en paz el Guerrero Mayor”, detalló su hermano.

El Ingeniero de profesión y exdiputado de la República fue recordado con cariño por el también exlegislador Víctor Hugo Víquez. “Con gran dolor en mi corazón, lamento comunicar la partida de mi gran amigo, compañero de luchas, viajes y mil historias que hoy me vienen a mi memoria, me sorprende esta noticia estando yo fuera del país. Anoche conversé con él y pienso que fue la despedida. Que Dios acoja a mi hermano, mucha fortaleza a Coqui, Melissa, Alillan y a sus herman@s y sobrin@s. ¡Teníamos un chat de ex diputados de Heredia en el que constantemente discutíamos y comentábamos de lo que sucedía en Heredia y en el país, sobre todo de política y de fútbol, de nuestro querido C.S. Herediano…!!! Zorro, que te vaya muy bien en ese viaje que hoy emprendes, aquí nos dejas destrozados, tristes y con mucho dolor. Descansa en Paz, amigo del alma. Se fue como siempre lo hizo, sin despedirse…!!!”

El Consejo Nacional para la Sostenibilidad le dedicó unas palabras al mencionar que “su legado quedará marcado en el desarrollo de toda una provincia, su compromiso con la innovación y su incansable esfuerzo por la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de las comunidades. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y colegas en este difícil momento”.

La Agencia de Comunicación Brújula destacó “su calidad humana, visión y liderazgo siempre permanecerán en nuestro recuerdo. Acompañamos a su familia con cariño en este doloroso momento. Descanse en paz”.

El Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L. (CONELECTRICAS R.L.) lo recordó con cariño. “Su legado en el sector eléctrico perdurará en nuestra memoria. Acompañamos a su familia en su dolor. Que brille para él la luz perpetua”.