Por medio de un comunicado de prensa el Club Sport Herediano confirmó la noticia que Diario Extra ya había anunciado a primera hora, sobre la no continuidad de su entrenador Pablo Salazar.

“El Club Sport Herediano informa que Pablo Salazar no continuará como director técnico de El Team. Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y liderazgo durante su etapa al frente del equipo.

Durante su gestión, demostró profesionalismo y un profundo respeto por los valores que representa nuestra institución.

Esta es, y siempre será, tu casa, profe. Porque quien defiende estos colores con pasión, deja una huella que no se borra.

¡Mucho éxito en lo que viene!”, publicaron.

El entrenador solamente duró 5 juegos en su puesto, pero tuvo muchas críticas. Para empezar, perdió la Recopa ante Liga Deportiva Alajuelense, pero además en el Torneo Nacional empató con Guadalupe en la Primera fecha y perdió ante Puntarenas F.C.

A nivel de Copa Centroamericana le ganó al Real España de Jeaustin Campos, pero la gota que derramo el vaso fue la vergonzosa derrota ante el Diriangén de Nicaragua, anoche, por la Centroamericana, con un escandaloso 4 a 2.

Aparecen como opciones a dirigir al Team Minor Díaz, como el principal candidato y hasta Hernán Medford. No se descarta la vieja confiable, el regreso del presidente Jafet Soto al banquillo, pero recientemente ha señalado que la etapa donde fue Presidente, Gerente, encargado del estadio y entrenador lo dejó muy desgastado.