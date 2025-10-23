A falta de siete fechas para que concluya la fase regular el Herediano está lejos de cumplir la norma Sub-21.

Los “florenses” ocupan 413 minutos aún, por lo tanto, deberían acumular 83 minutos por partido.

El Municipal Liberia y la Liga Deportiva Alajuelense fueron los primeros equipos en completar la regla de los minutos Sub-21 mientras que la Asociación Deportiva San Carlos la completó la jornada anterior.

Algunos equipos como Sporting, Saprissa, Cartaginés y Guadalupe están cerca de completar la regla.

Igualmente Pérez Zeledón y Puntarenas deben una cantidad parecida de minutos a los de los florenses y pueden recibir el castigo de que les remuevan tres puntos.

Juan Diego Córdoba Leandro

