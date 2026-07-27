Herediano cambia de estadio para duelo de Copa Centroamericana

El Club Sport Herediano anunció este lunes que el partido del próximo jueves ante Marathón de Honduras, por la Copa Centroamericana de Concacaf, ya no se disputará en el INS Estadio y fue trasladado al estadio Alejandro Morera Soto.

Según informó el club florense, la decisión fue tomada por Concacaf debido a las condiciones de la gramilla del INS Estadio, las cuales no cumplen con los lineamientos exigidos por el organismo para la realización del encuentro.

“Esta decisión obedece a circunstancias ajenas y fuera del control del CS Herediano”, indicó Concacaf en el comunicado compartido por la institución.

Herediano explicó que el tratamiento del terreno de juego se realizó con la debida anticipación y siguiendo los tiempos establecidos para que la cancha estuviera en óptimas condiciones. Sin embargo, la inspección final derivó en el cambio de sede.

La venta de entradas en el estadio Alejandro Morera Soto estará habilitada desde las 12:00 del mediodía. La afición visitante podrá ingresar a partir de las 4:00 p. m., mientras que el acceso para el público general será desde las 4:30 p. m.

Los precios se mantienen sin cambios: ₡5.000 para Sol General Oeste y ₡7.000 para Sombra General Sur.

Finalmente, el conjunto rojiamarillo agradeció públicamente a Liga Deportiva Alajuelense por facilitar el Morera Soto con tan poco tiempo de anticipación y colaborar para que el compromiso internacional pueda disputarse sin contratiempos.