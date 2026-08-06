Herediano cae y complica sus aspiraciones

El Club Sport Herediano sufrió un duro revés tras caer 1-0 ante el Alianza de El Salvador en la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026.

Durante el primer tiempo, el equipo costarricense mostró su mejor versión. Bajo la batuta de Elías Aguilar, Herediano controló los hilos del mediocampo, asociándose con Aarón Suárez y Randall Leal para filtrar balones con peligro.

No obstante, esa superioridad no se tradujo en el marcador. La ofensiva careció de “punch”, con un Marcel Hernández que lució desconectado y se vio obligado a retroceder excesivamente para entrar en juego.

El destino del encuentro cambió al inicio del complemento. Apenas al minuto 46, David León aprovechó un servicio desde la banda izquierda para ganarle la espalda a una zaga herediana que pecó de pasiva, rompiendo el empate y desatando la euforia local.

A partir de ahí, el Alianza creció. Con la velocidad de Leonardo Menjívar y el refresco de figuras como Gustavo Moura y José Barreto, los salvadoreños detectaron las grietas en el bloque tico.

La última esperanza de rescatar un punto se esfumó al 83’, cuando un cabezazo de Getsel Montes tras un córner de Aguilar se fue apenas desviado.

Con solo un punto en dos partidos, el “Team” queda contra las cuerdas, mientras Alianza se afianza en el liderato con paso perfecto.