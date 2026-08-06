Herediano cae ante Alianza y se complica en Centroamericana

El Club Sport Herediano sufrió un duro golpe en su visita a El Salvador tras caer 1-0 frente al Alianza FC en la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026.

Con este resultado, el conjunto rojiamarillo queda en una posición comprometida con apenas un punto en el Grupo B, mientras que los salvadoreños se consolidan en el liderato con seis unidades.

A pesar de un inicio prometedor liderado por la visión de Elías Aguilar, en sociedad con Aarón Suárez y Randall Leal, los florenses carecieron de contundencia en el área rival.

El delantero Marcel Hernández lució desconectado del circuito de juego, viéndose obligado a retroceder excesivamente para entrar en contacto con la pelota, lo que restó profundidad al ataque costarricense.

¡Alianza FC pega primero!



Nelson Rodríguez ➡️ David León pic.twitter.com/TSIHW0a0Lg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 6, 2026

El destino del encuentro se selló apenas al inicio del complemento. Al minuto 46, David León aprovechó un servicio desde la banda izquierda para ganarle la espalda a la zaga herediana y vencer al guardameta con el único tanto del partido.

A partir de ahí, Alianza creció en confianza gracias a la movilidad de Leonardo Menjívar y el refresco de figuras como Gustavo Moura, quien estuvo cerca de aumentar la ventaja.

En el tramo final, el desgaste físico pasó factura al equipo dirigido por José Giacone, que cayó en la desesperación con trazos imprecisos y pelotazos sin destino.

La oportunidad más clara para rescatar el empate llegó al minuto 83, cuando un cabezazo de Getsel Montes tras un córner de Aguilar se fue apenas desviado, sentenciando una derrota que deja al “Team” contra las cuerdas en el torneo regional.