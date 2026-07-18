Herediano arrasa con las copas y se marca favorito para el Torneo Apertura

Sale Campeón de la Recopa

Opinión

El actual Campeón del fútbol de Costa Rica es el Club Sport Herediano, pero más allá de eso está dejando en la cancha una evidencia. Y es que por el fútbol que está realizando y los logros obtenidos se marca como el enemigo de todos, aquel hay que hay que bajar sí o sí. 

La noche de este viernes se impusieron por la mínima al Deportivo Saprissa y se llevaron el trofeo de la Recopa, jugado en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich. 

Una vez más Elías Aguilar fue determinante y con la receta preferida, el cobro de táctica fija. Se jugaban 19 minutos cuando de tiro libre “El Profeta” toca el cuero para Luis Ronaldo Araya, quien se la devuelve y como con la mano conecta Elías a marco para marcar la única anotación. El choque no fue de aquellos que los profes graban en video y luego se los pasan a sus pupilos, por la cantidad de virtudes mostradas. Y es que la Vieja Metrópoli estaba fría, con lluvia y niebla que imposibilitaba por minutos ver el balón. Incluso se llegó a detener el juego por este motivo. El Saprissa no logró hacerle daño al equipo que nació grande y para colmo de males sobre el 45’ + 5’ sale expulsado el argentino Mariano Néstor Torres por falta artera ante Emerson Bravo. 

Recordemos que el pasado domingo el Team le ganó 1-0 a Liga Deportiva Alajuelense y con esto se dejó la Super Copa. 

Los florenses pusieron en cancha a Dany Carvajal, Haxzel Quirós, Darryl Araya, Everardo Rubio, Getsel Montes, Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, Keysher Fuller, Eduardo Juárez, Luis Ronaldo Araya y Elías Aguilar. 

Por su parte los morados mandaron al verde a Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Gerson Torres, Gerald Taylor, Luis Javier Paradela, Jeferson Brenes, Mathias Elizondo, Orlando Sinclair y Mariano Torres. 