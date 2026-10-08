Herediano aprovechó parón para priorizar trabajos físicos

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El Club Sport Herediano aprovechó las dos semanas de parón de campeonato nacional para enfatizar sus entrenamientos en mejorar la parte física de sus jugadores.

Manuel Víquez, preparador físico del equipo, confesó que esa fue una de las prioridades en los trabajos de los días anteriores y esperan mostrar una nueva cara este sábado cuando se enfrenten a la Asociación Deportiva San Carlos por la jornada 10.

“Estos días de pausa por los partidos de la Selección nos cayeron bien para mejorar en algunos aspectos. Teníamos ciertas deficiencias físicas en general y nos funcionó para potencializar a los jugadores pensando en esta segunda vuelta del campeonato”, comentó.

Tras 9 partidos del Torneo de Apertura 2026, más cuatro de la Copa Centroamericana, los florenses llegaron con un desgaste importante y que ha sido uno de los factores por los cuales se ubican penúltimos en la tabla de posiciones.

Es esta primera parte del semestre, el Herediano viajó a Nicaragua y El Salvador. Además, en nuestro país enfrentó como visitante los dos equipos del norte (San Carlos e Inter SC), así como al Cartaginés y al Saprissa.

Los rojiamarillos tienen una carrera contra el tiempo si quieren clasificar. Eso sí, no dependen de sí mismos y deben superar, al menos, a cinco equipos en la tabla de posiciones para meterse en los puestos de honor.