Club Sport Herediano anunció el regreso del delantero Kenneth Vargas, tras su paso por el Heart of Midlothian del fútbol escocés.

Vargas vuelve al club rojiamarillo tras poco más de un año, donde estuvo a préstamo con opción a compra. Sin embargo, tuvo problemas con el gerente deportivo del club, por lo que se regresó al Team

Después de su paso por el fútbol de Escocia con el Heart of Midlothian, Vargas vuelve a vestir la camiseta rojiamarilla para defender los colores del Herediano.

Kenneth Vargas tiene contrato con el cuadro florense hasta el 30 de junio del 2029.