De manera oficial, el Club Sport Herediano confirma el regreso de su presidente Jafet Soto Molina al banquillo del Team.

Por medio de un comunicado de prensa detallaron que “¡Regresa! Jafet Soto asumirá la dirección técnica del Club Sport Herediano por lo que resta del Torneo de Apertura 2025. El DT bicampeón vuelve con la pasión de siempre para llevar al equipo a cumplir los objetivos de la temporada”.

Soto llega a cubrir el vacío que dejó Hernán Medford, quien fue despedido.

Soto Molina ha sido el eterno apaga fuegos y ya dirigió un choque, tras haber sido despedido Pablo Salazar.