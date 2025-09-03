Heredia se convertirá en la capital del gaming durante dos días con el Festival de Gaming en Paseo de las Flores este 6 y 7 de setiembre de 2025, ofreciendo una experiencia interactiva y gratuita para toda la familia.

La participación en todas las actividades es completamente gratuita.

Se requiere un proceso previo de inscripción para los torneos y acceso a las estaciones, buscando asegurar una experiencia segura y ordenada.

Torneos Estrella:

FIFA: Campeonato en modalidad de eliminación directa desde octavos de final. Cada partido durará 12 minutos, prometiendo intensidad.

Super Smash Bros: Torneo dinámico también con eliminación directa. Las partidas serán de siete minutos.

Imagen con fines ilustrativos

A su vez, también contará con 3 simuladores de Virtual Motors, 4 estaciones de Play Station estarán disponibles en la rotonda Tulipán.

Para todos aquellos amantes del ritmo y la energía se contará con sesiones de Just Dance.

A su vez, se tendrá un espacio dedicado a Nerf para practicar puntería y trabajo en equipo.

La propuesta está diseñada para “grandes y pequeños”, invitando a los amantes de los videojuegos y la tecnología a sumergirse en este mundo.

“Con este evento buscamos ofrecer un espacio diferente para nuestros visitantes, donde puedan disfrutar de la innovación, la tecnología y el entretenimiento en familia. El gaming hoy es parte de la cultura y queremos que Paseo de las Flores sea ese punto de encuentro donde la comunidad se divierta y comparta nuevas experiencias”, comentó Alexis Calderón, encargado de Mercadeo del centro comercial.

Este evento combina entretenimiento digital y físico, perfilándose como una de las actividades más atractivas del mes en Heredia, promoviendo la competencia amistosa y la diversión en comunidad.