Heredia celebrará su tradición cafetalera con feria gratuita

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Heredia realizará la Feria del Café con Memoria Herediana 2026 este domingo 4 de octubre, de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., en el Campo Ferial La Perla.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Heredia, será gratuita, inclusiva y abierta a todo público y busca acercar a las familias a la historia cafetalera del cantón por medio de una jornada que combinará cultura, gastronomía, emprendimiento, recreación y tradiciones costarricenses.

La feria contará con más de 30 expositores de café de especialidad, junto con cafeterías, productores, pulperías de antaño, personas artesanas y otros emprendimientos locales.

“La propuesta busca recordar la influencia que tuvo el café en el desarrollo económico, social y cultural de Heredia, pero también mostrar cómo esa tradición continúa presente en la producción, el comercio, la gastronomía y los emprendimientos actuales”, señala Víctor Sánchez, alcalde de la Municipalidad de Heredia.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer los diferentes puestos, conocer productos derivados del café, disfrutar de oferta gastronómica y acercarse a espacios que recrearán elementos de la vida cotidiana herediana de otras épocas, entre ellos las tradicionales pulperías.

El evento contará con actividades relacionadas directamente con el café; por ejemplo, a la 1:30 p. m. se realizará la premiación del Campeonato de Café Tostado, a cargo del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), mientras que de 2:00 p. m. a 3:00 p. m. tendrá lugar una Competencia de Métodos de Infusión.

Entre las actividades previstas también destacan presentaciones de las agrupaciones Cosecha Herediana, Heredia de Mis Amores y Las Guarias Moradas, así como un bingo con premios y el espectáculo infantil y familiar del Mago Sandi, programado para las 5:00 p. m.

El cierre estará a cargo de Erick Sánchez y Su Orquesta, con un concierto de música tropical de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

La feria tendrá también una zona de entretenimiento con juegos tradicionales, bingo y actividades recreativas dirigidas a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores, con el objetivo de propiciar espacios de convivencia y permitir que diferentes generaciones compartan prácticas y recuerdos asociados con épocas anteriores.