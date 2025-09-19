La resolución n.° 6038-E6-SE-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones determinó sancionar a Henry Núñez Nájera con una inhabilitación de dos años para ocupar cargos públicos.

Aunque actualmente ya no forma parte de la administración estatal, la medida se tomó debido a que, mientras integraba el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, publicó en redes sociales comentarios de carácter político-electoral a favor de un candidato a diputación.

Dicha conducta constituye una falta, pues en su puesto tenía prohibición absoluta de participación política.

Núñez es el actual presidente del Comité Olímpico, aunque esta sanción no le impediría laburar en su puesto.

Noticia en desarrollo.