El arquero titular de la Selección de Nicaragua, Miguel Rodríguez, ha estado en el ojo de la polémica por sus errores ante Costa Rica y las críticas de su propio entrenador, Marco Antonio el “Fantasma” Figueroa.

Al respecto, el extécnico de los pinoleros, Henry Duarte, se opuso a las acciones de Figueroa, quien criticó sin límites a su propio guardavallas.

“Uno tiene que acuerpar a los jugadores. Él no tenía por qué exponerlo, no estuvo a la altura de sus compañeros y eso era evidente. Salió de más cualquier comentario del técnico”, declaró al programa Acción 360 de Extra TV.

Asimismo, Duarte considera que el timonel pinolero actuó mal al alinearlo contra Costa Rica después de equivocarse ante Haití.

“Hacerlo jugar este partido fue un error después de los errores contra Haití. Debió haber puesto a su segundo portero, que por algo está ahí; le dio un espaldarazo, pero el muchacho demostró que para estos partidos no está”, concluyó.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra