Hennessy hizo historia: Victoria y sube 20 puestos en ranking

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La surfista costarricense Brisa Hennessy conquistó la victoria en la etapa del Challenger Series (CS) de Ericeira, en Portugal, un resultado que la catapultó 20 lugares en el ranking mundial hasta la cuarta posición.

Con esta actuación, la atleta tica logró meterse de lleno en la zona de clasificación al Championship Tour (CT).

En la definición disputada en las derechas de Ribeira D’Ilhas, Hennessy aseguró el primer lugar al registrar una puntuación total de 13,17.

La costarricense superó en la gran final a la australiana Lucy Darragh, quien quedó segunda con 10,30, a Sierra Kerr, tercera con 9,07, y a Vahine Fierro, cuarta con 8,83.

Ranking Mundial de Surf (Challenger Series)

Con esta victoria, la surfista nacional acumula en su registro de la temporada dos novenos puestos, un primer lugar y un decimoséptimo puesto, todo esto sin haber sumado aún en un evento QS 6000 internacional.

El sólido resultado deja a Hennessy con amplias posibilidades de concretar su reclasificación a la élite del surf. Sus próximas oportunidades en el calendario estarán centradas en el Pipe Masters o en la siguiente parada del CS en Newcastle, programada del 1 al 7 de marzo de 2027.