Helicóptero de noticias se estrella en EEUU: Vea las imágenes

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Una tragedia sacudió al gremio periodístico en California el martes por la noche, luego de que el helicóptero de noticias NewsChopper4, que prestaba servicios para las cadenas NBC Los Ángeles y Telemundo 52, se estrellara en la localidad de Chatsworth, en el Valle de San Fernando.

El hecho dejó un saldo de 3 personas fallecidas y 2 heridos graves.

La aeronave, un Eurocopter AS 350 B2 operado por la compañía Angel City Air, se precipitó a tierra pasadas las 6:50 p. m. en el estacionamiento de una propiedad de autoalmacenamiento mientras cubría en vivo un mortal choque entre un autobús de la red Metro y un vehículo particular.

BREAKING: An NBC Los Angeles news helicopter crashed during live coverage of a deadly bus crash. The condition of those onboard is unknown. pic.twitter.com/cXMmubKrgq — Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026

Periodistas y transeúnte entre las víctimas

Las autoridades y las cadenas televisivas confirmaron la muerte de los 2 ocupantes de la aeronave: la fotorreportera aérea de origen hispano Eliana Moreno, ampliamente conocida por la audiencia por sus coberturas en inglés y español, y el experimentado piloto George Marciniw, quien acumulaba más de tres décadas de experiencia de vuelo.

La tercera víctima mortal fue identificada este miércoles como Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años, un transeúnte que caminaba por la zona al momento de la caída del helicóptero.

Foto: AFP.

Tras el impacto, la aeronave estalló en llamas, propagando el fuego hacia varios vehículos estacionados. Dos personas más resultaron heridas y debieron ser trasladadas de emergencia a un centro médico local.

La noticia fue transmitida en vivo con profunda conmoción por los propios compañeros de pantalla de la emisora.

“Salimos al aire con el corazón encogido porque hemos perdido a valiosos amigos y compañeros mientras cumplían con su trabajo”, expresó entre lágrimas la presentadora Colleen Williams durante la emisión nocturna.

"We knew we'd lost contact with our people out there."



NBC4 anchor Colleen Williams fights through an emotional live broadcast as she confirms the devastating news: the station's NewsChopper 4 crashed while covering another deadly accident in Chatsworth.



Aerial reporter Eliana… pic.twitter.com/llAQ4cdPfF — Fox News (@FoxNews) September 16, 2026

Tanto la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, como el gobernador de California, Gavin Newsom, emitieron comunicados lamentando la pérdida de las cinco vidas registradas durante la fatídica jornada entre el choque del autobús y la tragedia aérea.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) asumieron la investigación en el sitio para determinar las causas del fallo mecánico o factores que provocaron el accidente.