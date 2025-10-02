De pasar a formar parte del gobierno de Rodrigo Chaves como viceministro de Seguridad, a tener que enfrentarse con el Poder Ejecutivo por un proyecto de vivienda; esa es la trayectoria política de Randall Vega, actual alcalde de Naranjo, quien confiesa haber recibido amenazas ante el controversial condominio La Esperanza. En entrevista con Diario Extra, Vega comentó cómo los constantes embates del mandatario han desencadenado en un problema personal, escalando incluso a afectar a su familia.

“He recibido importantes amenazas por parte de los beneficiarios del proyecto, no de todos, son tres o cuatro personas de las 120 familias que viven ahí; pero sí he recibido amenazas muy serias que no tienen tranquila a mi familia y a mí en lo personal tampoco”, relató el alcalde.

La problemática surge tras múltiples intercambios entre Chaves y Vega a raíz del proyecto de vivienda, donde una aparente faltante de agua impedía su conexión; esto demostrado mediante estudios técnicos, razón por la cual el alcalde presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

“Los técnicos y la parte jurídica de la municipalidad coincidieron en que podría estar frente a un acto ilegal si se realiza la conexión, entonces lo que me pareció prudente fue que el juez contencioso definiera la medida cautelar de si conectaba o no; valorando el informe de balance hídrico y la normativa, pero también los elementos del Banhvi y el derecho al agua”, confesó Vega.

Sin embargo, esa definitoria nunca llegó, pues el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) decidió realizar la conexión, una aparente violación “a la autonomía municipal y al debido proceso”, según el alcalde.

Proceso de construcción La Esperanza • 2021: Inicia el proceso licitatorio en el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), donde se otorga la construcción a la empresa Consultora Mar Azul S.A. por un monto de ¢4.700 millones, misma que pertenecía al entonces vicealcalde Carlos Calvo.Mientras tanto, el encargado de Acueductos Municipales otorgó los permisos de forma condicionada, ya que podría afectar el servicio al resto del cantón por falta de disponibilidad. • 2022: El exalcalde Juan Luis Chaves otorgó el permiso para la construcción del condominio La Esperanza sin respaldo técnico que lo permitiera. • 2024: El actual alcalde de Naranjo, Randall Vega, presenta una serie de medidas legales para frenar el proyecto, por aparentes ilegalidades en los trámites; la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) inicia una investigación por tráfico de influencias. • 2025: El Poder Ejecutivo inicia un pulso contra la Municipalidad de Naranjo por la conexión del agua, lo que concluye con un despliegue de funcionarios de Acueductos y Alcantarillados (AyA) junto a Fuerza Pública; poniendo en funcionamiento el condominio.

Trabajan por conseguir más agua

Una vez realizada la conexión del proyecto, y sumado al voto de la Sala IV, el alcalde de Naranjo relató que, en lugar de seguir el conflicto, buscarán la forma de generar el agua necesaria para atender todo el cantón.

Según los estudios preliminares, el gobierno local deberá conectar la naciente de Quebrada Honda para inyectar más litros por segundo, una inversión de ¢500 millones que, desde el punto de vista de Vega, debería ser pagada por todos los involucrados.

“Creo que eso no le debería corresponder a la municipalidad, pero también me parece que es justo que la municipalidad participe de esa inversión, porque al traerme esa agua de la naciente se beneficia no solo al proyecto de La Esperanza, sino a todo ese sector”, detalló.

En palabras de Vega, el proyecto debería involucrar al Banhvi, a la constructora Mar Azul S.A. y al gobierno local; ya que, en caso de tener que asumir el costo total, deberían recurrir a un endeudamiento con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

Además, una vez que las 120 familias ingresen al proyecto, los ingresos del gobierno local aumentarán considerablemente, ya que se recaudarán más fondos en recolección de basura, pago de impuestos y el servicio del agua, que es dado por diversas asadas.