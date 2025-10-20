Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra

El delantero manudo Jonathan McDonald volvió a encontrarse con las redes tras 333 días de espera. Desde aquel 19 de noviembre de 2024 el atacante no celebraba un gol con la camiseta de San Carlos. Sus dos tantos, del 1 a 3 ante Pérez Zeledón, no solo significó romper una larga sequía personal, sino también devolverle la sonrisa al camerino sancarleño.

“Recuerdo que tengo que confiar en el trabajo, no solo para mí, sino para el equipo. Logramos volver a ganar, me encanta la alegría del camerino. Lo más importante son los tres puntos y volver a anotar, se me quita un peso de encima”, expresó McDonald visiblemente emocionado tras el encuentro. El experimentado ariete destacó el respaldo de su entrenador, Walter Centeno, y del presidente del club, señalando que esa confianza ha sido clave para mantener su motivación.

“Nosotros los delanteros vivimos de goles, pero la confianza del cuerpo técnico es fundamental. Nunca creí decir esto de Walter, después de tantos partidos en contra, pero el fútbol nos premia. La idea del profe es muy buena”, añadió el goleador, quien asegura sentirse revitalizado en esta nueva etapa.

A sus 37 años, McDonald no esconde su ambición: quiere llegar a los 200 goles en el fútbol costarricense. “Siempre uno tiene la meta y hay que poner el objetivo lo más alto. No sé si podré alcanzarlo, pero espero llegar. He pasado momentos muy duros, pero gracias a mi familia, amigos y compañeros me he mantenido motivado, por más que sea el más grande de la planilla”, confesó.

Con dos décadas de carrera y una historia marcada por su carácter y entrega, McDonald afirma que ahora disfruta cada partido más que nunca. “Es lindo vivir estos momentos. Preocúpese cuando un estadio no le diga nada”. Estar en la retina del aficionado, a favor o en contra, lo hace sentirse vivo. “Ahora estoy empezando a disfrutarlo, porque sé que el día que me retire, voy a extrañar todo esto”, cerró el histórico delantero.