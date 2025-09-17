Agresiones contra policías en la vía pública, peleas de personas en bares y ataque de turbas a oficiales de seguridad privada son parte de los últimos actos violentos que registró en diferentes zonas del país. Para los expertos, existe un aumento generalizado del comportamiento violento de la población debido a diversos factores, algunos vinculados a la situación de inseguridad que atraviesa el país.

Para el sociólogo José Carlos Chinchilla, muchas de estas situaciones se deben al debilitamiento actual de la autoridad.

“Hay una sociedad más agresiva por debilitamiento de la autoridad. Esto facilita el resquebrajamiento”, dijo.

Asimismo, asegura que esto demuestra que existe una sociedad con menos autoridad y capacidad para que las personas sigan el orden por convicción.

“Los jóvenes están empezando a no creer en el tipo de normas y reglas de la sociedad para convivir”, agregó.

Un ejemplo de estos fue el ataque de una turba de jóvenes contra un agente de seguridad privada en un centro comercial, que se ensañó con el oficial y lo dejaron mal herido, mientras decenas de personas grababan con el celular.

Para el criminólogo Erick Villalba, existe un fallo sistemático a nivel institucional por parte de las autoridades policiales, judiciales y penitenciales.

“Esto ha hecho que los ciudadanos desconfíen cada vez más del Estado como un ente gobernador y encargado de resolver los problemas, esto lleva a que las mismas personas decida resolver todo por su propia cuenta, tomando la justicia por sus manos, con actos violentos que llevan a lesionar a otros”, afirmó.

Ivannia Serrano, presidenta del Colegio Profesional de Psicólogos, señaló que la insuficiencia de servicios sociales y la gestión pública irregular están configurando un “entorno propenso a la violencia en todas sus manifestaciones”.

Erick Villalba Criminólogo

“Se ha notado un incremento en la comisión de delitos por convivencia, donde en el marco de las relaciones interpersonales las personas o individuos deciden resolver sus problemas con el uso de la violencia”.



