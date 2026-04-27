“Hay una revancha bonita contra Liberia”

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador de Grupo Extra

La victoria de 1-3 del Deportivo Saprissa ante Puntarenas F.C. en el “Lito” Pérez, con goles de Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Mariano Torres, dejó una sensación de revancha en su técnico, Hernán Medford, al conocer al rival de la siguiente ronda.

El estratega morado afirmó que la serie ante el Municipal Liberia será bastante especial debido a los antecedentes de ambos equipos en este tipo de instancias, siendo la más reciente la semifinal del Torneo de Copa del pasado mes de marzo. “Hay una revancha bonita, nos toca Liberia, equipo que también lo hace bien, un cuadro que clasificó con méritos. Siempre es importante cerrar en casa y contamos con eso al quedar en segundo lugar”, señaló.

“El Pelícano” aseguró que ningún elemento se les puede escapar en estas etapas y confía en el plantel que tiene, el cual, indicó que tiene más que claro lo que es jugar este tipo de encuentros gracias a la experiencia adquirida en ocasiones anteriores.

“Hay que medir todos los detalles, tratar de mantener el cero en el primer partido que somos visita. Estos muchachos saben jugar estos partidos, son de 180 minutos, y tenemos una semana para trabajar lo defensivo, ofensivo, conjunto, emocional, y al prepararlo bien nos puede llevar a sacar la semifinal”, expresó.

Se siente feliz

Medford expresó su felicidad con el actuar de sus futbolistas en los últimos partidos que disputaron, asegurando que pusieron a prueba lo entrenado durante la semana y saliendo satisfecho por el rendimiento conseguido en la “Olla Mágica”.

“Muy contento por el resultado favorable. Todo lo que entrenamos en la semana lo hicimos, por eso fue el éxito de ganar un partido muy bien, por la entrega de los jugadores. El marcador 1-3 demuestra que Saprissa anda en buen nivel, pero ya todo queda atrás; vamos con confianza a lo que viene”, declaró.

La llave entre morados y liberianos arrancará el próximo domingo 3 de mayo a las 4:00 p.m. en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño. Posteriormente, la vuelta se efectuará siete días después a la misma hora, pero en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.