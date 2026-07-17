“Hay que tenerles paciencia”

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra

El técnico Hernán Medford aseguró que Saprissa está listo para enfrentar a Herediano, hoy a las 8 p.m. en la disputa de la Recopa.

El conjunto morado se medirá hoy a los florenses en el estadio José Rafael “Fello” Meza, con el objetivo de conquistar el primer título del semestre.

¿Cómo estuvo la pretemporada?

Ha sido una buena preparación. Todo se planificó bien y hemos sacado buenas conclusiones. Los jugadores nuevos se han adaptado y también quienes venían de lesiones o estaban en recuperación. La idea es contar con casi todo el plantel para el juego ante Herediano y llegar al 100% la próxima semana, cuando enfrentemos a Pérez Zeledón en el inicio del Apertura 2026. Esperamos que los frutos se vean en la cancha.

¿Tendrán regularidad los jóvenes?

Me gustaría grabar esta conferencia para ver qué periodista sigue contento porque tenemos jóvenes. Eso es bonito, pero hay que recordar que esto es un proceso. Debemos llevarlos poco a poco y tener paciencia. Muchas veces pasan cinco o seis meses y algunos terminan criticándolos porque no se adaptan rápido. Todos piden jóvenes, pero después no les tienen paciencia. Saprissa tiene una combinación muy interesante entre juventud y experiencia.

¿Williams suplirá la salida de Tomás Rodíguez?

Hay una competencia constante y eso me parece positivo. Ariel hizo goles importantes y Sinclair también. Ya no tenemos a Tomás, quien hizo un buen trabajo y recibió la oportunidad de marcharse a Ecuador. Newton tendrá una revancha con el equipo y deberá demostrar su nivel. Tengo tres delanteros centro y elegir a uno no será sencillo, especialmente porque disputaremos dos torneos y voy a necesitar de todos.

¿Para qué está Saprissa?

Para pelear por todos los campeonatos, empezando por la Recopa, un torneo que asumimos con mucha seriedad. Pase lo que pase en ese partido, iremos por cada uno de los títulos que disputemos. La Recopa representa un trofeo más para una institución que ha ganado muchos y queremos sumar otro a nuestras vitrinas.