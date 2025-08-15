A los 16 años ya Roy empezaba en Limón. Debutó a los 17 y a los 21 se fue al Peñarol de Uruguay. Luego llega al Saprissa. “El Maravilloso” Roy Myers Francis, el orgullo de la Francia de Siquirres es una voz autorizada para hablar de lo que sufre su zona al perder tres equipos.

Hablamos de las ausencias de Limón Black Star, del Municipal Turrialba y de Santos de Guápiles.

¿Cómo toma lo que pasa con equipos de su zona, inhabilitados por tema de licencia?

Es una lástima, sobre todo porque yo me formé en Limón y sé lo que significa a nivel social un equipo como en su momento ASODELI y ahora Limón Black Star, donde muchos jóvenes hacen deporte en la provincia, sobre todo en el fútbol y ahora no tienen esa posibilidad por malas decisiones que se toman. Entonces, al final sí me termina doliendo. Y es que la afectación no es solo en Limón sino a nivel nacional, porque hay menos posibilidades para los muchachos y para el fútbol nacional. Me duele mucho”.

¿Pero es una afectación general, correcto?

La zona queda muy desprotegida en ese sentido. Ojalá se pueda resolver, porque cuando los jóvenes no hacen deportes sabemos que se meten en otras cosas, que no es lo que los padres queremos para ellos. La verdad es que estoy muy muy dolido.

¿Se puede hablar de culpables?

Yo creo que siempre habrá culpables y hay que culpar a la dirigencia y no a las instituciones. Si vamos a culpar a alguien buscar al responsable, pero las instituciones deberían estar al margen de todo esto. Hoy están siendo culpadas las instituciones y creo que eso no es lo justo.

¿Qué mensaje le envía a los limonenses?

Que busquen otras cosas que hacer, a los dirigentes también que busquen otras opciones para poder apuntar a un club. En Limón, por ejemplo está Águilas de Limón, que es un proyecto muy importante, al igual que Cristo Vive. Hay mucha gente que tiene academias. Ojalá que los dirigentes puedan ayudarles a crecer para mañana tener una representación, porque siempre es necesario”.

Roy Myers es panelista del programa Tiempo Extra en Extra Radio 92.3 F.M., de lunes a viernes de 12 mediodía a 2 de la tarde. También participa en Acción 360, programa de Extra TV que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 p.m.