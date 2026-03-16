“Hay que creérsela”

En el Cartaginés todo es fiesta por ahora tras recuperar el primer lugar del Clausura 2026, de la mano de un gran Amarini Villatoro, quien ha sabido sacar adelante a un club con bajas importantes como Diego González, Johan Venegas y Juan Carlos Gaete. A pesar de ello, los brumosos dieron un golpe de autoridad con jugadores que, según su técnico, tienen que confiar más en sus capacidades.

“En la charla del medio tiempo les dije que nos faltó creernos un poco más. A veces el jugador no se la cree, no confía mucho en la capacidad individual que tienen o dudan cuando llegan esta clase de partidos, he tratado de meterle eso en la cabeza a los muchachos, que no nos veamos menos que nadie, que hombre por hombre, podemos igualar a cualquiera de los planteles de nuestro torneo”.

El técnico guatemalteco cree que la clave para mantenerse en ese primer lugar será ser constantes en su juego.

“Hay tiempo para trabajar, eso nos va a permitir para que recuperemos a la mayoría de jugadores. Esto no es como empieza, sino como termina, si estamos peleando ahí arriba es por mérito propio, lo estamos haciendo bien y lo tenemos que mantener para el resto de partidos, y hay que pelear cada uno como una final. El equipo tiene la capacidad de ir y creérsela en lograr el objetivo”

Cartaginés tendrá semana larga para preparar su siguiente partido, que será de visita ante Municipal Pérez Zeledón el próximo domingo.