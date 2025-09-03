Las autoridades policiales europeas analizan la posible extradición de ciudadanos costarricenses, tras una reunión sostenida con Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Soto viajó recientemente a Estados Unidos, donde se reunió con agencias antidrogas de ese país, así como con autoridades de Centroamérica y de varias naciones europeas. Francia, Italia y Países Bajos manifestaron interés en ampliar la información sobre costarricenses que podrían ser extraditados, luego de que Costa Rica aprobara la figura de extradición de nacionales el año anterior.

“Les informamos que ya contamos con la herramienta legal para la extradición. Hace algunos años, ellos nos consultaron por ciudadanos costarricenses, pero no pudimos avanzar porque no existía esa figura”, explicó Soto en el programa radial Desde Buena Mañana de Extra Radio.

El subdirector del OIJ aseguró a las autoridades europeas que, si surgen nuevos casos, están dispuestos a dialogar y analizar cada situación.

“Me traje contactos y hemos iniciado conversaciones para concretar algunos procesos. Hay países europeos interesados en costarricenses”, afirmó.