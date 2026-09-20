¡Hay lista! Vea la convocatoria de La Sele para Nations League

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El director técnico de la Selección, Fernando Batista, definió la lista de 30 futbolistas convocados para encarar la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.

La concentración del grupo arrancará la noche de este domingo 20 de setiembre. De la lista total, 23 jugadores serán elegidos para disputar cada uno de los partidos, mientras que los futbolistas restantes permanecerán concentrados trabajando en la FCRF.

Además, la lista integra a seis legionarios junto a 24 elementos del campeonato local, representando a 12 clubes diferentes, de los cuales seis pertenecen al torneo nacional: Alajuelense, Cartaginés, Saprissa, Herediano, Puntarenas y Sporting FC.

El debut costarricense está pactado para este jueves 24 de setiembre a las 8:00 p. m. ante Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. Luego, la Sele enfrentará a Haití el domingo 27 de setiembre, visitará a Nicaragua el jueves 1 de octubre y cerrará la fase de grupos como local ante Haití el domingo 4 de octubre, con la meta de clasificar a los cuartos de final.

Lista: