¿Hay dependencia de Marcel en Herediano?

El Club Sport Herediano afrontó su más reciente compromiso ante Sporting con la ausencia de su referente en ataque, Marcel Hernández, quien no vio acción debido a fatigas musculares. Su baja generó preocupación entre algunos aficionados, que consideran que el equipo depende en exceso del delantero cubano para generar goles.

Durante el Media Day, el técnico José Giacone aclaró la situación del atacante y aseguró que ya se encuentra recuperado e integrado con normalidad a los entrenamientos del plantel.

“Marcel, tuvimos la precaución, venía con fatigas, pero ya está bien, ya empezó la semana muy bien, así que ya está al cien por cien”, afirmó el estratega.

Por su parte, el jugador Sergio Rodríguez rechazó la idea de que el equipo dependa exclusivamente del goleador y destacó la calidad del resto del grupo para asumir responsabilidades ofensivas.

“No es así. Para mí, Marcel es un gran jugador y en los últimos partidos nos ayudó mucho, pero creo que detrás de él hay compañeros de muy buen nivel que, si no está él, van a entrar y lo van a hacer de buena manera”, comentó.

Giacone también subrayó la importancia de Hernández dentro del esquema, aunque insistió en que el éxito del equipo radica en el trabajo colectivo.

“Todos son importantes. Para mí el fútbol es un juego colectivo; si bien hay jugadores que resaltan en uno u otro partido, tenemos que estar fuertes como grupo, como equipo. Indudablemente, tener a un 9 con esas características es muy importante, pero todos tenemos que aportar para que todo funcione”, señaló.

Además, el técnico resaltó la madurez del plantel como un factor clave para encarar las fases finales del torneo, especialmente tras experiencias recientes que han fortalecido al grupo.

“Yo creo en el jugador de Herediano; creo en la madurez que tiene y también sé que recibió algunos golpes que lo hacen madurar. Percibo esa sensación de revancha, que es importante para afrontar lo que viene”, agregó.

El Herediano se medirá este sábado a las 8:00 p.m. ante el Club Sport Cartaginés, en el partido de ida de las semifinales del campeonato nacional.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra