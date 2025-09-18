El Ministerio de Obras Públicas y transportes (MOPT) menciona que en el territorio nacional circulan 3 millones de vehículos, los cuales si se forman en una fila harían 8 mil kilómetros de presa, lo que es equivalente a una longitud de San José hasta Alaska, Estados Unidos.
Es por eso, que las autoridades hacen un llamado a la población costarricense para que se utilicen los vehículos de forma moderada y a su vez, utilizar los diferentes medios de transportes.
El MOPT sugiere lo siguiente:
- Caminar.
- Usar bicicleta.
- Transporte público (buses y trenes).
- Utilizar el vehículo solo para viajes cortos.
Con información de la periodista Marycruz Brenes de Extra Noticias.