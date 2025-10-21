Hasta dónde debo soportar los celos de mi pareja: una mirada psicológica

1. Entendiendo los celos: Desde la psicología, los celos se consideran una respuesta emocional que surge ante la percepción de amenaza a una relación importante. Pueden manifestarse de diversas formas: vigilancia constante, reclamos frecuentes, desconfianza hacia amistades o actividades de la pareja, y comparaciones constantes con otras personas.

2. Señales de alerta: Aunque un poco de celos puede ser natural, hay indicadores de que la situación se ha vuelto dañina:

• Control excesivo: Tu pareja intenta decidir con quién hablas o qué haces.

• Desconfianza injustificada: Revisa tus mensajes o redes sociales sin tu permiso.

• Manipulación emocional: Usa los celos para provocar culpa o miedo.

• Aislamiento social:Te impide ver amigos o familiares.

Estos comportamientos no son signos de amor, sino de falta de respeto a tus límites y autonomía.

3. El límite saludable: Cada persona tiene su propio umbral emocional, pero en general, los límites saludables implican:

• Respeto a tu espacio: Una relación sana permite independencia y confianza.

• Comunicación clara: Puedes expresar cómo te hacen sentir los celos de tu pareja sin temor a represalias.

• Autonomía emocional: No debes justificar constantemente los sentimientos de celos de tu pareja a expensas de tu bienestar.

4. Cómo manejar los celos de tu pareja

• Dialogar con honestidad: Hablar de manera calmada sobre cómo sus celos afectan la relación.

• Establecer límites firmes: Dejar claro qué comportamientos no estás dispuesto a tolerar.

• Fomentar la confianza mutua: Buscar actividades o dinámicas que refuercen la seguridad en la relación.

• Buscar apoyo profesional: La terapia individual o de pareja puede ayudar a identificar causas profundas de los celos y enseñar herramientas para manejarlos.

Entonces…

Soportar los celos de tu pareja hasta el punto de sentirte limitado, controlado o ansioso no es saludable.

El amor auténtico se basa en confianza, respeto y autonomía, no en miedo o vigilancia constante. Reconocer tus límites y actuar para proteger tu bienestar emocional es un acto de amor propio, y establecerlos claramente puede incluso fortalecer la relación si ambos están dispuestos a trabajar en ello y de la mano a un proceso para lograrlo puede comunicarse con nosotros con la especialista en el tema, la Dra. Ana Yendry Morales Blanco al número 8872-0670.

