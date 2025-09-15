El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio detalles sobre la afectación de la Onda Tropical #30, la cual generó múltiples incidentes en el país.

El pronóstico:

La onda tropical se internará en el océano Pacífico durante la noche, señaló el IMN.

Para este periodo se anticipan aguaceros fuertes con tormenta en Pacífico Central y Sur, acumulados entre 60 a 80 mm, con posibles montos mayores de forma puntual.

Hacia el Pacífico Norte, montañas del sur de la Zona Norte y occidente de la GAM prevén chubascos aislados, acumulados entre 30 a 50 mm.

La advertencia del IMN

Los análisis más recientes evidencian un incremento significativo en la saturación de los suelos en la Zona Norte, producto de las lluvias registradas recientes.

En menor medida, pero también con notorio aumento, se observa en la Península de Nicoya, Garabito y Pacífico Sur peninsular.

Estas condiciones elevan la vulnerabilidad a incidentes en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones. Especial atención en áreas urbanas ante posibles inundaciones por saturación de alcantarillado.