Más de 500 familias cartaginesas podrán optar por bonos para reparar o ampliar sus viviendas, gracias a un programa impulsado por la Municipalidad de Cartago en conjunto con MUCAP.

El proceso de inscripción y verificación de requisitos se realizará de forma presencial este 11 y 12 de marzo, en puestos informativos ubicados sobre el Boulevard 29 de Octubre, en el centro de Cartago. La atención será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, explicó que el objetivo es facilitar el acceso al Bono Familiar de Vivienda, especialmente para familias que requieren mejoras urgentes en sus hogares.

“La Municipalidad de Cartago está coordinando con MUCAP para facilitar el acceso a bonos de reparación y mejora. Aquellas familias que no hayan recibido bonos antes y que necesiten mejorar sus viviendas podrán acceder a este beneficio”, afirmó el jerarca.

Bonos para reparar y ampliar viviendas. Foto: cortesía.

Redondo añadió que el programa es especialmente importante para adultos mayores, personas con discapacidad o familias que necesitan reparar techos, cableado eléctrico u otras condiciones de la vivienda.

“En esta primera oportunidad es de hasta 500 beneficiarios, posteriormente serán otros 500, pero es una forma de que la gente mejore la situación de su vivienda, que realmente es importante y es una ayuda que definitivamente le conviene a muchas familias”, señaló.

Por su parte, Carlos Romero, representante de MUCAP, destacó que el bono es completamente gratuito para las familias beneficiarias.

“Estamos poniendo a disposición de las familias cartaginesas más de 500 bonos para reparación y ampliación de vivienda. Es un bono totalmente gratuito, la familia no tiene que pagarlo ni tiene que devolverlo, solamente tiene que asumir los costos del proceso y los gastos de formalización, pero para esto les vamos a emitir un documento donde se les va a aplicar un 50% de descuento”, explicó.

Bonos para reparar y ampliar viviendas. Foto: cortesía.

Según detalló, los montos del beneficio van desde ₡6 millones hasta ₡9.700.000, recursos que pueden utilizarse para mejorar techos, paredes, pisos, instalaciones eléctricas o ampliar espacios dentro de la vivienda.

Además, indicó que el proceso de aprobación es relativamente rápido.

“Desde que la familia presenta los requisitos hasta su aprobación, no pasan más de tres o cuatro semanas. A partir de ahí, la familia se dirige a la municipalidad a tramitar los permisos de construcción, se formaliza el bono y se giran los recursos para que las familias empiecen las obras”, señaló.

El programa también contempla otras modalidades del bono, como construcción en lote propio, Bono Patio o beneficios especiales para adultos mayores y personas con discapacidad, cuyo monto puede superar los ₡14 millones.

Entre los requisitos básicos para optar por el beneficio se encuentran: