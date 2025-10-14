Con el objetivo de frenar el cobro extorsivo que afecta a comercios en distintas regiones del país, una propuesta busca crear una nueva figura penal para castigar esta actividad criminal. Por ello, un grupo de expertos en defensa penal y seguridad impulsa una iniciativa de ley que presentarán ante el Congreso.

“Actualmente, en Costa Rica se presenta una nueva modalidad delictiva: la extorsión por peaje, que afecta tanto a comercios como a familias. Esta ocurre cuando el crimen organizado envía a una persona a cobrar una suma de dinero”, explicó la abogada Angie Arce.

Arce detalló que, en muchos casos, el crimen organizado exige pagos por supuesta protección a estos comercios, una práctica que no está tipificada en el Código Penal, lo que hace urgente la creación y regulación de esta figura.

El exministro de Seguridad, Gustavo Mata, también contribuye a la iniciativa. Él considera que se trata de una “triste realidad que avanza en el país” y que detrás de ella opera el crimen organizado.

“Sabemos que quienes se dedican a la extorsión pueden ejecutar sus amenazas colocando dispositivos explosivos o incendiarios en negocios que se niegan a pagar”, advirtió Mata. Actualmente, el artículo 213 del Código Penal sanciona el delito de extorsión, pero los expertos señalan que fue diseñado para abordar delitos de delincuencia común, no para enfrentar al crimen organizado.

“Evidentemente, esta propuesta representa apenas un pequeño parche en la normativa penal vigente”, agregó Mata.

Arce indicó que la propuesta contempla penas de entre cuatro y diez años de prisión, dependiendo de las consecuencias del delito.

Angie Arce Abogada

“Tiene que ser una pena alta porque van a ser varios bienes jurídicos los que se ponen en juego, como la integridad física, la libertad de las personas, los bienes materiales, por eso se pide esta protección para esta nueva modalidad de delinquir que está afectando a personas y comercios”.