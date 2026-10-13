Harry Potter llega a la clínica del adolescente del Calderón Guardia

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La clínica de adolescentes del Hospital Calderón Guardia acondicionó el espacio con temática de Harry Potter.

La actividad se realiza como parte de las actividades conmemorativas de la Semana de la Salud Adolescente, que se efectúa en la institución y que dio inicio este lunes y que se mantendrá hasta el jueves 15 de octubre en un horario de 8:00 am a 12:00 md.

El espacio temático se crea con el propósito de acercar la educación en salud a los jóvenes mediante la creatividad y la diversión, realizando dinámicas para la atención individual tanto para hombres como para mujeres adolescentes.

Vídeo: Tomado del Facebook del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.

La actividad es gratuita y está dirigida a jóvenes y adolescentes de distintos centros educativos, a quienes se les brindará educación e información sobre prevención de embarazos, métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual; también se realizarán actividades para fortalecer la autoestima, según informó el doctor Pablo Vargas.

El Ministerio de Educación Pública se suma a la participación con los docentes del centro médico.