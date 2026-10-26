Harry Kane premiado como el máximo goleador de la temporada

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

(EFE). El delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, Harry Kane, ganó este lunes su segundo trofeo Gerd Müller, el primero en solitario, tras la impresionante campaña 2025-2026 que completó.

Entre club y selección, Kane anotó 73 goles, además de repartir ocho asistencias, unas cifras solo al alcance de Leo Messi en la campaña 2021-2022, cuando el astro argentino marcó 91 goles.

Kane se llevó la Bota de Oro europea gracias a los 36 goles que metió en la Bundesliga y que contribuyeron a que los bávaros conquistaran su segundo título consecutivo.

Con Inglaterra, Kane marcó seis goles en el Mundial, solo uno menos que Jude Bellingham, máximo goleador de los ingleses en el torneo. Algunos de ellos fueron muy valiosos, como los que logró ante República del Congo y México para ayudar a que Inglaterra avanzara de fase.

Kane sucede en el palmarés a Viktor Gyökeres y suma su segundo trofeo Gerd Müller, después del que compartió en 2024 junto a Kylian Mbappé.