A 5 años del crimen y pese a tener un juicio pendiente, el empresario hotelero Harry Bodaan lanzó un libro en el que narra su versión de los hechos relacionados con la muerte de la doctora María Luisa Cedeño, ocurrida en julio de 2020 en el hotel La Mansión Inn, en Manuel Antonio.

La obra se titula Asesinato en la habitación 3, fue escrita en coautoría con Karl Kahler, exeditor de viajes del Tico Times.

La publicación coincide con la cercanía de un nuevo juicio en su contra, luego de que la Sala Tercera anulara una sentencia absolutoria.

“Es una narración en primera persona basada en una revisión exhaustiva de todos los testimonios, pruebas y resoluciones del caso”, indicó Kahler en el comunicado de prensa que acompaña el lanzamiento.

Crimen, acusación y controversia

El caso cobró notoriedad nacional tras el hallazgo del cuerpo de la anestesióloga costarricense María Luisa Cedeño Quesada, quien fue encontrada sin vida, con signos de agresión sexual y posibles mordeduras, en una de las habitaciones del hotel.

Bodaan fue arrestado días después como uno de los sospechosos de colaborar con dos hombres en el crimen. Aunque fue absuelto en primera instancia, las autoridades judiciales ordenaron repetir el juicio, por lo que el proceso sigue abierto.

El empresario, de origen holandés-estadounidense, padece Parkinson y había sido sometido a cirugías de reemplazo de rodillas poco antes del crimen, lo que, según su defensa, reducía su capacidad física.



