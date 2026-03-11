Harold López llega al banquillo del Herediano

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Herediano dejó fuera a su entrenador del equipo femenino Vinicio Rodríguez, debido a su mal desempeño. Después de 5 partidos no sumó puntos, tuvo 5 derrotas, anotó 4 goles y recibió 12.

“La institución agradece al profesor Rodríguez su entrega y profesionalismo durante su etapa al frente del equipo, y le desea éxito en sus próximos retos. Asimismo, comunicamos que su lugar será asumido por el profesor Harold López, entrenador con experiencia en procesos de fútbol femenino y formación de jugadoras en Costa Rica”, explicó la dirigencia del Team, por medio de un comunicado de prensa.

López Arguedas ha estado en Liga Deportiva Alajuelense, Carmelita, Quepos Cambute, Guadalupe y la Selección femenina de Costa Rica, tanto como entrenador principal, asistente o interino.

Duelo de líderes

Hoy en el estadio Alejandro Morera Soto, a partir de las 8 p.m., jugarán Alajuelense y Sporting, en choque de reposición de la Jornada 4. Manudas y griegas encabezan la tabla con 12 puntos, seguidas de Saprissa y Dimas Escazú con 9 unidades. En esta nota no se incluye el resultado del juego entre Saprissa y Moravia que se medían al cierre de edición, también para reponer la cuarta fecha.