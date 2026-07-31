¿Hará la Romería? Habilitan buses y trenes especiales

Más de 130 autobuses adicionales y un servicio continuo de trenes durante casi 27 horas estarán disponibles para facilitar el regreso de los romeros que participen en la peregrinación hacia la Basílica de los Ángeles este 1 y 2 de agosto.

Las autoridades de transporte presentaron el operativo especial que busca atender la alta demanda de pasajeros desde Cartago hacia distintos puntos del país, mediante servicios reforzados por carretera y ferrocarril.

La viceministra de Transporte, Sofía Fallas, explicó que el plan contempla refuerzos hacia San José, Escazú, Heredia, Guadalupe y San Isidro, además de puntos de parada temporales cerca del santuario.

Señaló que “gracias a la coordinación con las empresas operadoras, estos servicios adicionales tendrán una parada principal en la plaza de deportes La Soledad, al sur de la basílica. Además, habilitamos paradas provisionales cerca de la basílica tanto para autobuses como para taxis”.

La jerarca agregó que el operativo fue coordinado con la Policía de Tránsito y la Policía Municipal de Cartago para mantener el orden durante la actividad e instó a los romeros a revisar previamente la información oficial sobre horarios y puntos de abordaje antes de emprender el regreso.

Quienes prefieran viajar en tren también contarán con un servicio extraordinario, ya que el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Álvaro Bermúdez, informó que los viajes iniciarán a las 9 a.m. del sábado y se mantendrán hasta el mediodía del domingo 2 de agosto.

Bermúdez detalló que “el servicio se dará cada hora saliendo de la estación central de Cartago y la estación del Atlántico en San José.

Los trenes estarán saliendo cada 35 minutos aproximadamente durante toda la noche y hasta el mediodía del domingo. Estaremos realizando todas las paradas establecidas en el recorrido y la tarifa es de ¢710”.

Asimismo, el servicio ferroviario realizará las paradas habituales en las estaciones de Tres Ríos, UCR, U Latina, Curridabat y las demás ubicadas en el recorrido entre Cartago y San José.