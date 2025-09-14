El FC Barcelona recibirá al Valencia por la jornada 5 de la Liga española, pero lo hará sin una de sus estrellas.

El club blaugrana informó que Lamine Yamal presenta molestias en el pubis que le impiden entrenar y jugar.

Ante esto, Hansi Flick, DT culé, aseguró que en la Selección española no cuidaron a Lamine, y hasta lo hicieron jugar con analgésicos.

"Lamine Yamal no estará disponible. Se fue con la selección con dolor y no entrenó. Le dieron analgésicos para jugar. Tenían como mínimo tres goles de ventaja en cada partido y jugó 73 minutos y 79, y entre los partidos no pudo entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy…

“En la Selección no entrenó y le dieron analgésicos para jugar. Eso no es cuidar al jugador, estoy muy triste por eso”, fue parte de lo que dijo Flick en conferencia de prensa.

Para Hansi, la presencia de Lamine no era obligatoria, ya que lo sacaron cuando los partidos de la Selección de España llevaban más de 3 goles de ventaja.

Vuelve Thiago

Mientras tanto, Thiago Alcántara regresará al staff técnico del Barça.

“Tiene mucha experiencia y la puede transmitir a los jóvenes. Es una pieza más de nuestro puzzle hacia el éxito”, expresó del DT blaugrana.

El mediocampista Marc Bernal también estará disponible para el cuerpo técnico, ya que regresa de una lesión de casi un año.